Назвали опасность короткого сна

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Ученые из Испании сделали громкое заявление. Оказывается, сон, который длится недолго, может стать причиной развития атеросклероза.

Испанские специалисты Национального центра сердечно-сосудистых исследований хотели выяснить: влияет ли короткий сон на развитие серьезных заболеваний, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что в эксперименте приняло участие более 4 тысяч добровольцев. Добавим, что в исследовании участники не отвечали на вопросы, а их проверяли с помощью специальных электронных приборов.

Эти устройства контролировали глубину сна участника, как чутко он спит ночью, а также, как часто двигается во сне.

В ходе эксперимента ученым удалось выяснить, что ни один из участников не страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но те, которые спали стабильно более 6 часов каждый день, были здоровее.

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Также специалисты выяснили, что недосып может стать причиной ожирение и развития атеросклероза. Например, добровольцы, сон которых был менее 6 часов, имели большой риск развития этих осложнений.

Среди участников проекта были те, которые спали более 8 часов в день. Но, со слов ученых стало известно, что такой сон плохо влияет на наш организм.