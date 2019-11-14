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Ученые обнаружили новую опасность употребления большого количества сладостей

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые обнаружили новую опасность употребления большого количества сладостей
 
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Большое употребление сладостей за короткий промежуток времени грозит возникновением воспалительной реакции в кишечнике.

Специалисты Университета Альберта (Канада) установили, что люди, которые съедают много сладкого за короткое время, рискуют заполучить воспаление кишечника, информирует enovosty.com/news.

К такому выводу ученые пришли после серии проведенных экспериментов. Исследования с привлечением лабораторных мышей продемонстрировали, что воспаление кишечника возникает всего спустя два дня после диеты с высоким содержанием сахаров.

Грызуны, употреблявшие часто сладкое, становились более восприимчивыми к влиянию различных химвеществ и чаще болели колитами. По мнению исследователей, подобное испытывают и люди-сладкоежки.

Этим экспериментом ученые пытались продемонстрировать, что воспаление кишечника может развиваться стремительно (понадобилось всего два дня), а также то, что данную ситуацию легко предотвратить. Для этого необходимо всего немного подкорректировать рацион питания. Рекомендуется обогащать свое меню клетчаткой.

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Эффект от употребления сахара, по мнению ученых, развивается так стремительно из-за того, что начинают очень быстро размножаться бактерии. Именно они нарушают работу иммунной системы и вызывают воспаление.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 175

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