Стоматология будущего: американцы создали революционный 3D-принтер для печати зубов

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Американская компания Formlabs разработала специальный стоматологический 3D-принтер. С его помощью специалисты планируют создавать зубные протезы.

Разработчики заявляют, что революционность их принтера заключается в использовании метода стереолитографии, а не слитого осаждения. Таким образом, аппарат использует направленные ультрафиолетовые лазеры для затвердевания специальной смолы. До этого времени стоматологические 3D-принтеры сначала разогревали твердый материал и слой за слоем делали из него желаемое, информирует enovosty.com/news.

Новый 3D-принтер получил название Form 3b. В его комплект входит сам аппарат, программное обеспечение и обучающий пакет.

Также Formlabs призналась, что вложила более миллиона долларов в покупку компании Spectra, являющуюся поставщиком медицинских смол. Именно на них и работает новинка.

На данный момент американцы с помощью Form 3b уже могут создавать коронки, мосты, фиксаторы, и хирургические направляющие. Компания заявляет, что новые технологии позволят существенно удешевить стоимость зубных протезов. По словам специалистов, 3D-принтер позволит уменьшить теперешнюю цену на зубной протез с 50 долларов до 10 долларов.

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Справка. Сейчас в мире ежегодно стоматологи изготавливают 50 млн зубных протезов. Лишь 1% из них производится с помощью новых цифровых устройств.