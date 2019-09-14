Ученые назвали напиток, улучшающий работу мозга
Новое исследование продемонстрировало, что чай способен значительно улучшать мозговую деятельность человека.
Исследователи из Сингапурского Национального университета провели масштабный эксперимент и назвали чаепитие хорошим способом улучшить качество работы нейронов мозга, информирует enovosty.com/news.
Исследование базировалось на наблюдении за 36 людьми старше 60 лет. В ходе эксперимента респонденты были поделены на две группы: те, кто пьет чай очень часто и те, кто его не пьет или употребляет изредка.
К фанатам чая отнесли тех сингапурцев, которые наслаждаются напитком минимум четыре раза в день.
Все пожилые люди прошли детальное медицинское исследование и томографию мозга. В итоге удалось зафиксировать значительно лучшую эффективность мозговых взаимосвязей у тех, кто пьет чай часто.
Читайте: Ученые призвали президента Словении уйти в отставку из-за Украины
Помимо этого, в ходе исследования было замечено, что у поклонников напитка наблюдалось уменьшения межполушарной асимметрии.
Ученые призывают людей, особенно старшего возраста, не отказываться от лишней чашечки чая. Они уверены, что полезных свойств в этом напитке намного больше, нежели вреда. В дальнейшем, исследователи планируют провести более расширенный эксперимент на данную тему.