ТОП-5 важных советов гипертоникам

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Гипертония — заболевание, которое сопровождается резкими скачками давления. Очень часто последствия могут быть печальными.

Эксперты собрали все сведения о болезни и вывели общие правила, которые могут облегчить жизнь гипертоникам, информирует enovosty.com/news.

Во-первых, старайтесь не нервничать и не принимать все близко к сердцу. Так как эти факторы сразу влияют на состояние сосуд. Ученые советуют медитироать, чтобы со временем научиться спокойно реагировать на непростые ситуации.

Во-вторых, не увлекайтесь алкогольными напитками и сигаретами.

Также старайтесь заниматься физическими нагрузками.

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Медики советуют также отказаться от соли или свести ее употребление к минимуму.

И последние не допускайте появления лишнего веса.