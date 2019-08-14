ТОП-5 важных советов гипертоникам
Гипертония — заболевание, которое сопровождается резкими скачками давления. Очень часто последствия могут быть печальными.
Эксперты собрали все сведения о болезни и вывели общие правила, которые могут облегчить жизнь гипертоникам, информирует enovosty.com/news.
Во-первых, старайтесь не нервничать и не принимать все близко к сердцу. Так как эти факторы сразу влияют на состояние сосуд. Ученые советуют медитироать, чтобы со временем научиться спокойно реагировать на непростые ситуации.
Во-вторых, не увлекайтесь алкогольными напитками и сигаретами.
Также старайтесь заниматься физическими нагрузками.
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Медики советуют также отказаться от соли или свести ее употребление к минимуму.
И последние не допускайте появления лишнего веса.