Стало известно, какие люди особенно склонны к онкологии

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Ученые из США определили, какой тип людей склонный к онкологическим заболеваниям.

Генетики проводили длительное исследование и установили, что мутация гена RABL3 делает людей уязвимыми перед раком, информирует enovosty.com/news.

Эта мутация встречалась у пациентов больных раком поджелудочной железы, а также у их родственников. Такая мутация способствует распространению раковых клеток.

Свою теорию ученые проверили на примере одной семьи: все члены имели онкологию.

Специалисты говорят, что это еще раз подтверждает генетическую обусловленность заболевания. Медики говорят, что если в семье были родственники больны раком, то лучше сразу пройти полное обследование, чтобы избежать летального исхода.

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