Назвали секрет крепкого иммунитета

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Не секрет, что крепкий иммунитет — отличный способ в борьбе с различными вирусами и заболеваниями

Врачи озвучили основные условия, которые помогут укрепить иммунную систему, информирует enovosty.com/news.

Нужно особое внимание уделять питанию и сну. Из продуктов наш организм черпает необходимые полезные элементы и витамины. Нужно в свой рацион питания добавлять овощи, фрукты, молочные изделия, злаки и бобовые. Также нужно следить за качеством сна. Для восстановления сил нашему организму необходимо спать минимум 7 часов.

Ученые рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе, чтобы организм насыщался кислородом. Кроме того, такая практика может оказать помощь в борьбе со стрессом.