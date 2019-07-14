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В мире найдено 50 обладателей «золотой» крови

Главная » Последние новости » Здоровье » В мире найдено 50 обладателей «золотой» крови
 
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На планете живет около полсотни людей с «золотой» кровью. Они являются обладателями нулевого резус-фактора. Их кровь – универсальный донор.

Большинство людей имеют либо положительный, либо отрицательный резус-фактор. Однако существуют и те, у которых он нулевой, информирует enovosty.com/news.

Впервые мир узнал о «золотой» крови еще в 1961 году. Тогда была обнаружена первая женщина с таким типом. Ею стала австралийская аборигенка.

После этого ученые серьезно занялись поисками людей с подобным видом крови. До сегодняшнего дня удалось найти приблизительно 50 человек.

Медики сообщают, что в крови с нулевым резус-фактором вообще нет антигенов. Таким образом, ее можно переливать любому больному. Однако на данный момент только 9 из «счастливчиков» являются донорами.

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Главная проблема заключается в том, что «универсальный донор» в случае серьезной болезни будет нуждаться только в такой же крови. Поэтому обладателей редкой крови призывают регулярно быть донором для себя же. Кровь сдается и храниться на всякий случай.

Владельцам «золотой» крови часто приходится очень сложно. Известно о Томасе, жителе США. Обладая нулевым резус-фактором, он всю жизнь прожил в страхе. В детстве его родители очень беспокоились за его здоровье. Томас не ездил в летние лагеря, не мог путешествовать самостоятельно, а также никогда не садился за руль. В нагрудном кармане мужчина всегда носил карточку, в которой было сказано о его уникальности.


Автор: Катерина Лукьянчук
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