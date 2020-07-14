Британские ученые выяснили, что иммунитет к COVID-19 начинает исчезать через несколько недель после первых симптомов

Главная » Последние новости » Здоровье » Британские ученые выяснили, что иммунитет к COVID-19 начинает исчезать через несколько недель после первых симптомов Британские ученые выяснили, что иммунитет к COVID-19 начинает исчезать через несколько недель после первых симптомов

Закрыть Отправить

Новое исследование, проведенное британскими учеными, показало, что иммунитет к коронавирусу начинает исчезать через несколько недель после появления у людей симптомов.

Иммунитет к коронавирусу может исчезнуть в течение нескольких месяцев у многих пациентов, согласно новому крупному исследованию в Великобритании, которое обнаружило, что антитела достигли максимума через три недели после появления симптомов, прежде чем постепенно исчезли, информирует enovosty.com/news.

У некоторых пациентов через несколько месяцев антитела не были обнаружены, что ставит под сомнение надежды на долгоиграющую вакцину.

Исследование, которое было проведено учеными в Королевском колледже Лондона и впервые опубликовано в The Guardian, «забивает еще один гвоздь в гроб опасной концепции стадного иммунитета», — сказал один из его авторов.

Исследование было основано на реакции антител 90 пациентов и работников здравоохранения в Guy’s и St. Thomas’ NHS Foundation Trust. Оно показало, что 60% протестированных имели «сильные» антитела при борьбе с COVID-19, но только 17% имели тот же уровень активности через три месяца.

Читайте: Во Франции сообщили о реальных сроках появления вакцины от COVID-19

Исследование показало, что активность антител за три месяца снизилась в 23 раза, а в некоторых случаях их не было обнаружено в конце этого периода времени.

Результаты показывают, что коронавирус, как и обычная простуда, может снова заразить людей, даже если они выработали антитела во время первого инфицирования.

Это последнее исследование, направленное на то, чтобы «облить холодной водой» так называемый стадный иммунитет — теорию о том, что население станет невосприимчивым к вирусу, если хотя бы 60% людей его подхватят.

Читайте: Ученые определили, что у некоторых людей вырабатывается "тихий" иммунитет от COVID-19

Аналогичное исследование в Испании, которое было опубликовано на прошлой неделе, показало, что только 5% людей, прошедших тестирование, имели коронавирусные антитела. 14% людей, у которых в первом раунде тестирования был положительный результат на антитела, не получили положительного результата в последующих тестах, проведенных несколько недель спустя.

Два из испанских авторов исследования, Изабелла Экерле и Бенджамин Мейер, сказали: «В свете этих выводов любой предлагаемый подход к обеспечению стадного иммунитета за счет естественной инфекции не только крайне неэтичен, но и недостижим».

Авторы нового британского доклада пришли к аналогичным выводам.

Один из авторов исследования в Великобритании, профессор Стюарт Нейл, сказал, что исследование показало, что любой генерируемый иммунитет «длится не очень долго».

«Одна вещь, которую мы знаем об этих коронавирусах, это то, что люди могут заражаться им довольно часто», — сказал он. «Это должно означать, что защитный иммунитет, который генерируют люди, длится недолго. Похоже, что вирус Sars-Cov-2, вызывающий Covid-19, тоже может попасть в эту модель».

Исследование «вбивает еще один гвоздь в гроб опасной концепции стадного иммунитета», — сказал профессор Джонатан Хини, вирусолог из Кембриджского университета, добавив, что преднамеренные попытки заразиться во имя стадного иммунитета создают риск серьезного ущерба здоровью в будущем.

«Я не могу подчеркнуть, насколько важно, чтобы общественность понимала, что заражение этим вирусом — опасно. Некоторые из людей, особенно молодежь, стали несколько беспечнее относиться к заражению, думая, что они внесут вклад в стадный иммунитет».

«Мало того, что они подвергают себя риску и других, заражаясь и теряя иммунитет, они могут даже подвергнуть себя большему риску более тяжелой болезни легких, если они снова заразятся в последующие годы», — добавил он.

Однако профессор Арне Акбар, который является иммунологом в UCL, сказал The Guardian, что Т-клетки, которые вырабатываются для борьбы с простудными заболеваниями, могут помочь дополнить защиту, создаваемую антителами, что означает, что иммунитет может сохраняться дольше, чем предполагает исследование.

Результаты показывают, что одной вакцины будет недостаточно

Кэти Дурс из Королевского колледжа Лондона, ведущий автор британского исследования, сказала, что полученные результаты могут быть признаком того, что любая будущая вакцина против коронавируса должна регулярно предоставляться людям для поддержания иммунитета.

«Люди производят разумную реакцию антител на вирус, но она ослабевает за короткий период времени и в зависимости от того, насколько высок ваш пик, это определяет, как долго антитела остаются в организме», — сказала она.

«Инфекция дает лучший сценарий реакции антител, так что если инфекция дает вам уровень антител, который снизится через 2-3 месяца, вакцина потенциально сделает то же самое», — добавила она.

В интервью Sky News, опубликованном The Guardian, профессор Робин Шатток из Имперского колледжа Лондона сказал, что хотя повторное заражение, вероятно, будет «менее серьезным» из-за того, что люди сохраняют «иммунную память», риск передачи вируса означает, что они, скорее всего, должны получать вакцину на регулярной основе.

«В конечном счете, для этого может потребоваться ежегодная активная иммунизация, особенно для наиболее уязвимых групп населения. Это может быть сделано наряду с ежегодной иммунизацией против гриппа», — сказал он.

Источник: Businessinsider