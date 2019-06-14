Ученые рассказали, почему люди зевают

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Каждому свойственно зевать. Одни это делают, так как хотят спать, друге — из-за скуки, третьи — из-за того, что находятся на большой высоте.

Иногда люди могут поддерживать друг друга: один зевает, второй это делает в ответ. Великий ученый Гиппократ считал, что во время зевание с легких выходит плохой воздух. Современные ученые доказали, что люди зевают через перегрев мозга, а зевание помогает ему охладится, информирует enovosty.com/news.

Международная группа ученых решила провести эксперимент, чтобы доказать, что зевание необходимо нашему организму. В нем принимало участие почти 100 добровольцев, среди них были и студенты биологических факультетов.

Специалисты разделили участников на две группы: одной нужно было прикладывать холодный компресс к сонной артерии, другой не нужно было ничего делать. Так вот первая группа зевала намного меньше, чем участники второй группы.

Это дало ученым возможность полагать, что зевание способствует охлаждению мозга. Зевая, в мозг поступает более охлаждённая кровь. Это помогает организму защищать мозг от перегрева.

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