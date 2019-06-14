ТОП-3 летних продукта, которые необходимы для крепкого здоровья

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Лето – отличная пора для того, чтобы напитать организм витаминами на весь год. Благодаря теплой погоде, легче поддерживать уровень физической активности, а вместо сладостей с удовольствием можно съесть фрукт или ягоды.

Вишня и черешня, информирует enovosty.com/news.

В этих ягодах содержатся полезные вещества – антоцианы, благодаря которым риски разнообразных заболеваний значительно снижаются. Кроме того, они обладают противовоспалительными свойствами.

Грецкий орех

Этот орех считается самым полезным из всех. Горсть грецких орехов рекомендуется употреблять ежедневно, особенно женщинам, поскольку они способны бороться с заболеваниями молочной железы. Также, грецкие орехи богаты полезными жирами, клетчаткой, они благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

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Арбуз

С помощью этой ягоды можно отлично утолить жажду, ведь арбуз на 90 % состоит из воды. Также в арбузе содержится калий, необходим сердцу, а также антиоксиданты, которые помогают клеткам противостоять опасным свободным радикалам.