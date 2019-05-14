Назвали главные признаки рака

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Медики рекомендуют людям идти за помощью к специалистам, если они чувствуют, что организм дал сбой. Они говорят, что лучше найти недуг на ранних стадиях, он лучше подается лечению.

Основные симптомы, которые указывают на развитие рака: изменяется кожный покров, быстрое снижение веса, образование уплотнений на теле, проблемы с мочеиспусканием, наличие сгусток крови в кале, а также кашель, информирует enovosty.com/news.

Специалисты просят не игнорировать, если кожа изменила свой цвет, на ней появились язвы, родинки начали расти.

Ученые добавляют, что на первой и второй стадии рак поддается лечению, поэтому не нужно

затягивать с походом к врачу. За халатность к своему здоровью можно дорого заплатить.