В ВОЗ рассказали, что защитит от вируса лучше, чем маска

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Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович убеждена, что лучше маски от коронавирусной инфекции человека защитит только соблюдение дистанции.

По мнению Вуйнович, маска необходима только если человек находится в толпе. Тогда этот инструмент защиты может быть полезен. Но, если не придерживаться остальных рекомендаций, как-то дезинфекция рук, соблюдение дистанции, отсутсвие соприкосновений рук с лицом, маска в этом случае будет бесполезна. , информирует enovosty.com/news.

Вуйнович предупредила, что если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, в таком случае маска ему не нужна.