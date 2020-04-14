Украина движется по оптимистическому сценарию развития эпидемии, — Ляшко

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прогнозирует не более 2% заболевших на COVID-19 в стране. Его данные базируются на расчётах учёных из Великобритании, которые сделали просчёт для Украины.

Как утверждает Ляшко, именно при 2% инфицированного населения в стране, отечественная система здравоохранения без труда справится с наплывом пациентов в стационары. , информирует enovosty.com/news.

По мнению Главного санитарного врача, своевременные карантинные меры позволили избежать массового инфицирования, что привело бы к коллапсу системы здравоохранения в Украине, как это произошло в Италии и Испании и США.

Ляшко также рассказал, что у правительства был и пессимистический сценарий развития событий, но сейчас страна уверенно движется по оптимистическому сценарию, который позволяет полностью контролировать ситуацию.

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Кроме того, Главный санитарный врач уверен, что в ближайшие дни количество инфицированных будет существенно увеличено, поскольку МОЗ меняет алгоритм проведения тестирования. Отныне все, у кого диагностирована пневмония, лихорадка, а также все контактные лица будут тестировать на COVID-19.

Виктор Ляшко также просит всех украинцев на Пасху оставаться дома и не идти в церковь. Именно самоизоляция позволила на 70% сократить количество инфицированных на коронавирусную инфекцию в стране и уберечь группы риска от опасного заболевания.