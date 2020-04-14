Учёные призывают людей придерживаться дистанции не менее 4 метров. Иначе шансы заболеть очень высоки

Главная » Последние новости » Здоровье » Учёные призывают людей придерживаться дистанции не менее 4 метров. Иначе шансы заболеть очень высоки Учёные призывают людей придерживаться дистанции не менее 4 метров. Иначе шансы заболеть очень высоки

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Для избежания заражения коронавирусом прежние рекомендации о соблюдении 1,5 метров дистанции больше не работает. Китайские учёные в ходе исследования пришли к выводу, что оптимальная социальная дистанция должна быть не менее 4 метров.

Так, в ходе исследования, китайские учёные распылили аэрозоль с вирусом и обнаружили, что только на расстоянии 4 метров, концентрация патогенного вируса существенно снижается. , информирует enovosty.com/news.

Согласно данных исследования, всему виной гравитационные процессы на земле. Именно они влияют на распространение вируса.

По сути, люди переносят вирус на обуви, способствуя его распространению на большие территории. Особенно это касается медицинских работников, поскольку более половины проб взятых с их обуви, выявили следы вируса.

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Ранее считалось, что оптимальной социальной дистанцией является дистанция в 1-1,5 метров. Более того, многие учёные считают, что именно соблюдение дистанции работает более эффективно, чем сам запрет на массовые мероприятия.