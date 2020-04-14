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«Пророчества» миллиардера: Эпидемии новых вирусов будут происходить каждые 20 лет?

Главная » Последние новости » Здоровье » "Пророчества" миллиардера: Эпидемии новых вирусов будут происходить каждые 20 лет?
 
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Билл Гейтс предупреждал о страшном вирусе ещё пару лет назад

О том, что страшный вирус может парализовать планету, киношники и ученые предупреждали уже давно. Фильм «Заражение» побил всевозможные рекорды по скачиванию, некоторые авторитетные газеты «взрывали» «сенсациями» о ужасном вирусе будущего. Кроме того, американские дипломаты ещё за два года до пандемии предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане. Получается, что интеллектуально человечество доросло до того, чтобы предсказать эпидемию и даже создавать к ним вакцины, но беда в том, человеческая психика устроена так, что все эти предвидения оказываются бесполезными. Пока беда не постучит в двери, а точнее — с ноги их не откроет и не войдет в дом, перемены не начнутся, информирует enovosty.com/news.

Отступать некуда

Ещё пять лет тому основатель Microsoft Билл Гейтс предупреждал о том, что в мире появится вирус, с которым не сумеет справиться система здравоохранения США. Он заявил, что пора заниматься разработкой вакцины и подготовкой дополнительных мест в госпиталях. Сегодня «пророк»-миллиардер опять не даёт поводов для оптимизма. Гейтс говорит о том, что пандемия 2020 не является уникальным событием для человечества и нужно быть готовым к подобным кризисам. Он считает, что с такими вызовами придется сталкиваться с периодичностью в двадцать лет. Сейчас Билл Гейтс опять повторяет то, что говорил ранее: нужно быть готовым к угрозе и готовиться к этому заранее. Избежать пандемий нельзя, в первую очередь, из-за того, что мир стар мобильным, а границы — полностью размылись.

Как приготовиться?

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Сомневаться в словах Билла Гейтса больше нет причин — вирусы могут стать частью жизни человечества. Потому повторять старые ошибки будет непростительно. В первую очередь — нельзя терять время и надеяться на то, что «пронесет». В ЕС признали также, что совершили ошибку, заняв позицию «каждый сам за себя». Основатель Microsoft заявил о том, что правительства стран должны позаботиться о системах раннего оповещения, диагностических инструментах и обширных библиотеках антивирусов.

Кроме того, ситуация с COVID-19 показала, что каждый человек должен отвечать за себя и быть готовым ко всему. В первую очередь — приготовить свою иммунную систему, которая и станет щитом, способным спасти в столь непростой ситуации. Это правильное питание, здоровый сон, спорт, приятные эмоции… Кроме того, важно заняться хроническими заболеваниями, которые могут усугубить ситуацию.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 277

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