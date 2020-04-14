Не все антисептики одинаково хороши, а некоторые вообще бесполезны, — ВОЗ

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Согласно информации ВОЗ, не все антисептики эффективно борются с коронавирусной инфекцией, а некоторые и вовсе бесполезны.

Так, на сайте Всемирной Организации Здоровья, размещена информация согласно которой, рекомендуется использовать два вида антисептических средств на основе спирта. Дезинфицирующие средства, которые содержат не менее 75% пропанола, или дезинфекторы на основе 80% этанола. Именно эти два вида антисептических средств эффективно борются с COVID-19, информирует enovosty.com/news.

Особое внимание следует обратить на антисептики содержащие этанол, поскольку он обладает широкой вирулицидной активностью и готов справляться с 95% вирусами, помимо нового патогенного коронавируса.

В связи с этим, ВОЗ рекомендует для дезинфицирующих мероприятий отдавать предпочтение тем средствам, в составе которых используется этанол.

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