Названы странные и нетипичные симптомы COVID-19

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Помимо стандартной симптоматики, такой как лихорадка, кашель и отдышка, врач одной из клиник в Пизе, Ольга Бессонова, рассказала о нетипичных симптомах коронавирусной инфекции.

Так, у ряда пациентов наблюдается онемение лицевого нерва, а также тройничного нерва. Кроме того, некоторые пациенты жалуются на онемение, легкое покалывание в области лица и шеи, часть пациентов фиксировали болевые ощущения в области лица и шеи. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, врач обнародовала последние данные статистики по заболеваемости, согласно которым у 20% людей заболевание протекает бессимптомно. Но даже при таком течении болезни они способны инфицировать окружающих.

А вот 4,5% пациентов очень тяжело переносят заболевание и требуют неотложной помощи. Также, согласно европейской статистике, женщины болеют реже, нежели мужчины.

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