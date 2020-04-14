Мир на паузе?: Нескучная жизнь на карантине из-за коронавируса (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Мир на паузе?: Нескучная жизнь на карантине из-за коронавируса (ВИДЕО) Мир на паузе?: Нескучная жизнь на карантине из-за коронавируса (ВИДЕО)

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Вы говорите локдаун? Вы говорите жизнь на паузе? Вы говорите мир замер в условия карантина из-за пандемии коронавируса? А мы утверждаем, что мир живет, дышит и проявляет активность в абсолютно разных формах. Смотрите в нашей подборке жизнь в условия карантина как она есть. И давайте попробуем не оценивать, не вешать ярлыки, а просто почувствовать этот классный и безумный мир, во всем его сумасшествии и разнообразии.

Мэр Киева Виталий Кличко полагает, что жизнь стоит на паузе и даже снял ролик опустевшего, заброшенного и чуть ли апокалиптического Киева, информирует enovosty.com/news.

А вот, Владимир Зеленский, президент Украины, знает, что победить пандемию можно только с помощью вакцины и даже готов дать миллион долларов тому, кто ее изобретёт. Трепещи мировая наука, Украина вступила в игру. Ну, все! Недели через две — будет вакцина! Недаром сотрудников Института молекулярной биологии и генетики Украины, в разгар эпидемии коронавируса, отправили в неоплачиваемый отпуск. Видимо, изобретать вакцину на дому. Думай-Те, научные профаны!

«Я свободный человек!», — кричал голый мужчина в одном из элитных городков под Киевом, убегая от полицейских. И если мы не можем собираться группами больше двух, то как нам выразить свой протест против этого всего, что творится вокруг.Александр нашёл способ, молодец!

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Но не все боятся этой «чумы с короной» и полагают, что если святить вербу большой толпой и без маски, то вирус обязательно испугается! В Ровно решили игнорировать мировую проблему. Верба вам в помощь, друзья, а там, как бог на душу положит.

Вообще наши священники весьма изобретательны в борьбе с коронавирусом. Например, бердянские священнослужители решили присоединиться к борьбе с коронавирусом, окропляя город освященной водой и молитвенным пением. А Запорожье и Николаеве священники московской церкви изгоняли коронавирус из вертолета.

А вот в Тунисе не верят в то, что вирус испугается футбола и нашли свой способ борьбы с нарушителями карантина. Дороговат правда метод, но очень действенный.

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Грузия пошла немного дальше и внедрила новые технологии в борьбе с заразой, ноу-хау в дезинфекции национальной валюты в момент совершения товарно-денежного обмена. Так, на рынке, в момент расчета за покупку, необходимо каждую бумажную купюру прикладывать к раскалённому утюгу нейтрализуя вирус. Жаль, что у нас нет статистики из ожогового центра.

Турция же достигла обратного эффекта и, заранее объявив о комендантском часе, собрала всех потенциально интересных для вируса граждан в одном месте, в очереди возле супермаркетов. Ведь голод — страшнее вируса.

«Бабы новых нарожают», убеждены в России и активно готовятся к параду на красной площади 9 мая на аэродроме в Левашово. А в это самое время вереницы из скорых растянулись в километровые пробки в Москве и области. Больницы с трудом справляются с наплывом пациентов с подозрением на COVID-19.

За руки и ноги из автобуса. Так в Филадельфии стражи правопорядка ведут борьбу с нарушителями, теми кто не носит маски. Да и других городах Украины, как видно, полицейские тоже лишены нежности и сострадания к тем, кто нарушает карантин.

В тот самый момент, когда космонавты впервые за десять лет увидели чистое небо над Китаем. В то самое время, когда дельфины стаями возвращаются в Венецию, когда толпами дикие козы и кабаны бороздят пустынные улицы Европы, а обезьяны хлынули в города Азии… В это самое время столица Украины — Киев вырывается в лидеры и завоевывает первое место в мире среди столиц с самым грызням воздухом.

А все почему? А потому, что у нас самые хозяйственные люди на планете. Это уже официально. Кто ещё додумается поджигать сухостой под окнами собственных домов, в посадках и полях, провоцируя массовые пожары по всей стране.

Точно не те, кто потом, ценой собственной жизни и здоровья, все это тушит. Пожарные, которые прорываясь сквозь огненную стену, пытаются исправить деяния рук человеческих.

Ну и завершим подборку трогательным концертом. В котором наш мир практически идеален. В этом мире — человек, природа и музыка дополняют друг друга, созвучны, невероятно гармоничны и, в какой-то момент, становятся одним целым.

Берегите себя! Берегите тех, кто рядом.

И помните, что все на свете проходит. Остаются только наши поступки и деяния.

У них, как правило, нет срока давности.