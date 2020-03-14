Всемирная пандемия: Украина перекрывает границы коронавирусу (ВИДЕО)

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В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в мире, Украина закрывает свои границы и вводит жесткие меры безопасности.

Так, с 16 марта Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. Будет ли продлён запрет на более длительный период решит Совет национальной безопасности и обороны Украины, все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в мире и внутри страны, информирует enovosty.com/news.

Регулярное авиасообщение Украины с остальными странами закрывается с 17 марта. В течение этого времени граждан Украины просят вернуться домой.

Всем, кто не успеет это сделать, рекомендовано обратиться в украинские консульства.

В дальнейшем, их будут возвращать домой отдельными нерегулярными рейсами.

В случае выявления у таких граждан симптомов коронавируса по возвращении, они будут проходить обязательную процедуру обсервации.

Иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, представители дипломатического корпуса и международных организаций, имеют право на въезд на территорию Украины.

Установленные ограничения не будут касаться международных грузоперевозок. В Украине будут работать все крупные пункты пропуска, в частности, главные аэропорты, порты, наземные пункты пропуска.

Ограничения будут касаться определенных местных пунктов пропуска, пеших переходов, малозагруженных железнодорожных переходов.

Но следует отметить, что экипажи судов, автомобилей, самолетов будут подвергаться медицинскому осмотру.

Важная информация относительно ситуации на границе Украины с ближайшими соседями.

Словакия уже ограничила для иностранцев въезд в страну. Авиа, автобусное и пассажирское железнодорожное сообщение полностью прекращено.

Молдова приостанавливает авиасообщение со всей Европой, начиная с воскресенья, 15 марта, в полночь.

Польша вводит временный запрет на въезд для иностранцев, который начнет действовать в ночь с 14 на 15 марта. Тогда же приостановят международные воздушные и железнодорожные сообщения.

Чехия закрывает границы страны на въезд и выезд в полночь 16 марта.

Болгария до конца недели объявит список стран, куда гражданам не разрешат ездить, а также список стран, чьим гражданам запретят въезд в страну.

Но, несмотря на все трудности связанные с коронавирусом, мы должны помнить, что жизнь, даже в таких сложных условиях, продолжается.

И кстати, ученые еще до конца не изучили положительное влияние оптимизма и хорошего настроения на иммунную систему организма.

Все будет хорошо!