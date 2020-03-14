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Без паники: Итальянцы не унывают из-за коронавируса и поддерживают друг друга песнями на балконах

Главная » Последние новости » Здоровье » Без паники: Итальянцы не унывают из-за коронавируса и поддерживают друг друга песнями на балконах
 
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Несмотря на то, что вся Италия находится на карантине из-за коронавируса, люди не теряют чувство юмора и оптимизм.

В Сети появилось видео как итальянцы, которые вынуждены сидеть в своих домах и квартирах из-за вспышки коронавируса, поют песни и поддерживают друг друга, информирует enovosty.com/news.

Оптимистичные итальянцы распространяют по соцсетям приглашения присоединиться к акции «откроем окна и балконы, споём и сыграем вместе».

Песни, любовь, юмор и хорошее настроение — лучшие целители коронавируса, — считают жители солнечной Италии.

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Włosi podczas kwarantanny po swojemu — szanujemy! 🔥#boss

Publiée par Typowa Serie A sur Vendredi 13 mars 2020


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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