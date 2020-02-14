Эвакуация украинцев и действенный способ лечения пневмонии: Важная информация о коронавирусе 14 февраля

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Количество жертв от смертельного вируса под конец недели увеличилось

На сегодня, 14 февраля, подтвержденные случаи заболевания китайски коронавирусом — 63 932 в Китае, ещё 505 — в других странах. Излечились от вируса 6 723 человека, умерли — 1 381. 10 204 больных находятся в тяжелом состоянии, информируют Экономические Новости.

Хорошие новости:

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о то, что задержки с эвакуацией украинцев, которые находятся в Китае, нет. Самолёт с украинцами должен прибыть в Киев уже 19 февраля. Вместе с тем, в ведомстве уточнили, что эвакуировать будут только здоровых украинцев.

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Кроме того, в Китае разработали действенный способ лечения пневмонии, которую вызывает новый коронавирус – Covid-2019. Так, оказалось, что коронавирус помогает побороть плазма крови больных, которые выздоравливают, так как в ней находится много антител. Эта методика помогла спасти уже больше десяти человек.

Важная информация: Есть большая вероятность того, что пик эпидемии придётся на февраль. Именно потому стоит помнить главные правила защиты от ВОЗ. Часто мойте руки водой с мылом. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос согнутым локтем или же тканью. Соблюдайте дистанцию минимум в один метр, если заметили человека с явными признаками вирусной инфекции. Сведите к минимуму возможность прикосновения рукой к носу или глазам. Обратитесь к врачу, если вы были в Китае или же общались с людьми, которые были на территории этой азиатской страны. Не ходите на рынки, особенно туда, где продают живых животных, особенно диких. Также, людям рекомендуют не употреблять сырые и недоваренные продукты животного происхождения.