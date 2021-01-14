Вакцина для Украины. Что не так с Sinovac?

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Украина решила покупать китайскую вакцину Sinovac, к которой сейчас имеется ряд серьезных вопросов

В конце прошлого года стало известно о подписанном договоре между Украиной и китайской компанией Sinovac Biotech. Речь идет о миллионах доз вакцины, которую фармгруппа «Лекхим» планирует поставить в первом полугодии 2021 года, информирует enovosty.com/news.

В Сети обратили внимание на то, что украинское правительство покупает вакцины китайского производства по цене, почти вдвое выше, чем вакцины Pfizer, приобретенные Польшей. Так, Tomasz Baart на странице в Фб написал о том, что стоимость приобретения китайской вакцины составляет 504 гривен за единицу, а польское правительство приобрело вакцины Pfizer за 38,05 злотых, что эквивалентно 285 гривен.

Он также напомнил о том, что Sinovac, который будет закупать Украина, -э то нигде не сертифицированая вакцина, которая, к тому же, оказалась малоэффективной. Она показала «общую эффективность» 50,38% в ходе последнего этапа тестирования в Бразилии, передает Reuters. Аналогично эффективность вакцин, которые используются в странах ЕС, Pfizer Inc. и Moderna Inc. — ок. 95%.

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В это же время в Минздраве ждут обобщенные данные по миру и напоминают о том, что Украина заложила в договоре с Sinovac требование минимум 70% эффективности на момент поставки. В противном случае китайцы должны вернуть деньги.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее заявил о том, что Украина должна получить первую партию вакцины от коронавируса уже в феврале.