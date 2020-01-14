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В Украине зафиксировали еще одну смерть от столбняка

Главная » Последние новости » Здоровье » В Украине зафиксировали еще одну смерть от столбняка
 
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Жертвой опасного заболевания стала жительница Полтавщины. Женщина умерла от столбняка.

Минздрав зафиксировал в нашей стране еще один смертельный случай из-за развития столбняка. Погибла 52-летняя жительница Полтавской области, информирует enovosty.com/news.

Как передает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, за медпомощью женщина обратилась 1 января текущего года. Это был восьмой день после получения травмы. Врачи госпитализировали пострадавшую. На тот момент у нее уже развивались специфические симптомы: спазмы на лице, ригидность шеечных мышц, а также возникали трудности при вдыхании и выдыхании воздуха.

Хирурги в полном надлежащем объеме провели санацию раны. Скорее всего женщина не была привита противостолбнячной вакциной, ведь не владела этой информацией.

Справка. В прошлом году в нашей стране медики фиксировали 15 случаев столбняка. Один из них оказался смертельным.

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Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 15

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