В Украине зафиксировали еще одну смерть от столбняка

Главная » Последние новости » Здоровье » В Украине зафиксировали еще одну смерть от столбняка В Украине зафиксировали еще одну смерть от столбняка

Закрыть Отправить

Жертвой опасного заболевания стала жительница Полтавщины. Женщина умерла от столбняка.

Минздрав зафиксировал в нашей стране еще один смертельный случай из-за развития столбняка. Погибла 52-летняя жительница Полтавской области, информирует enovosty.com/news.

Как передает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, за медпомощью женщина обратилась 1 января текущего года. Это был восьмой день после получения травмы. Врачи госпитализировали пострадавшую. На тот момент у нее уже развивались специфические симптомы: спазмы на лице, ригидность шеечных мышц, а также возникали трудности при вдыхании и выдыхании воздуха.

Хирурги в полном надлежащем объеме провели санацию раны. Скорее всего женщина не была привита противостолбнячной вакциной, ведь не владела этой информацией.

Справка. В прошлом году в нашей стране медики фиксировали 15 случаев столбняка. Один из них оказался смертельным.

Читайте: Синоптики прогнозируют Украине мокрый снег и дожди на ближайшие дни