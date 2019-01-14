ТОП-5 ежедневных привычек, которые сделают сердце здоровым

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Шведские ученые провели ряд исследований, в ходе которых они выделили пять ежедневных привычек, благодаря которым можно поддержать здоровье сердца и предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы.

Здоровое питание, информирует enovosty.com/news.

Ученые рекомендуют составить свой рацион питания так, чтобы в нем преобладали продукты с минимальной термической обработкой или вообще без нее. Речь идет о зелени, овощах, фруктах, бобовых. В этих продуктах содержатся все необходимые вещества в больших количествах, которые благоприятно влияют на сосуды и артерии, улучшая их проводимость за счет снижения холестерина скоплений.

Минимум алкоголя

От алкоголя лучше совсем отказаться, но если это сделать невозможно, то его потребление нужно свести к минимуму. Эксперты доказали: чем старше человек, тем хуже для его здоровья употребление спиртных напитков.

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Нормальный объем талии

Исследователи увидели тесную связь между объемом талии и риском возникновения сердечных заболеваний. У женщин нормальной считается талия объемом до 90 см, у мужчин — до 100 см. Повышение нормы всего на 10 сантиметров увеличивает риски возникновения проблем со здоровьем.

Физическая активность

Любая физическая активность, такая как плавание, ходьба пешком, велоспорт, благотворно влияет на состояние сердца.

Курение

Бросив эту пагубную привычку, можно не только улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, но и значительно повлиять на общее состояние здоровья.