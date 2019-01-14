Названы продукты, снижающие сексуальное влечение

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Эксперты рассказали о часто употребляемых продуктах, которые могут существенно повлиять не самым лучшим образом на интимную сферу.

Жареная пища, информирует enovosty.com/news.

При частом употреблении жареной пищи, печень начинает работать в удвоенной режиме, а организм тратит лишнюю энергию на ее поддержание. Таким образом, человек чувствует себя вялым и слабым, а это явно не те чувства, которые способствуют сексуальному влечению.

Молочные продукты

Молочные продукты привыкли считать полезной едой. Однако все полезно в меру. Если употреблять молочку в больших количествах, то на переработку и усвоение этих продуктов потребуется много усилий со стороны организма. Вследствие этого сексуальное настроение будет понижено.

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Вода из-под крана

По словам экспертов, для очистки водопроводной воды используются химические вещества, способные отразиться на гормональной деятельности организма и сексуальному влечению. Необходимо употреблять очищенную бутилированную воду или кипятить.