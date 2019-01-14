Доказано, что влюбленные на самом деле больны

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Ученые доказали, что люди, которые находятся в стадии влюбленности на самом деле больны. И это совсем не миф, а подтвержденный факт.

В ходе эксперимента эксперты выяснили, что внезапная влюбленность провоцирует выработку в организме определенного вида хороших белков, информирует enovosty.com/news.

Для этого ученые исследовали образцы крови у 47 добровольцев, которые недавно влюбились в противоположный пол. Так специалистам удалось установить, что их тела вырабатывают интерферон. Отметим, что этот вид белка обычно используется в борьбе с всевозможными вирусами.

Ученые установили, что когда «пламя любви» начинает постепенно угасать, то уровень интерферона в организме значительно падает. Добавим, что похожая ситуация происходит, когда наш организм борется с болезнью. Когда вирус попадает во внутрь организма, он начинает делится и поражать здоровые клетки в организме.

В ответ наш организм начинает производить интерферон. Ученые подчеркивают, что этот белок не является средством, который помогает нашему организму уничтожить вирус. С их слов стало ясно, что для нашего организма влюбленность является еще одним сбоем или болезнью, с которой ему предстоит справится.

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