Определены продукты, ухудшающие состояние суставов

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Если уменьшить потребление некоторых продуктов питания, можно надолго сохранить здоровье суставов.

Существуют продукты, которыми нельзя злоупотреблять при наличии суставных болезней, в частности, при артрите. Так, диетологи считают, что людям, испытывающим боль в коленях или локтях, необходимо уменьшить количество сыра, красного мяса, а также сливочного масла в своем рационе. Насыщенные жиры, входящие в их состав, могут активизировать воспаление. Дело в том, что продукты животного происхождения повышают выработку простагландинов (они и отвечают за включение программы «воспаление»), информирует enovosty.com/news.

Вред для суставов также кроется в жирных кислотах и кислоте Омега-6. При заболеваниях суставов эти элементы запускают серию химреакций, усугубляющих воспалительный процесс. Поэтому медики рекомендуют при артррите воздерживать от чрезмерного употребления растительных масел.

Вредны для людей со слабыми суставами, конечно же, и трансжиры. Как известно, искусственного жира много в кондитерских изделиях: пирожных, тортах, печенье, конфетах. Помимо этого, трансжирами богата еда из фастфуда. Картошка-фри и гамбургеры способны провоцировать развитие заболевания.