Назвали самые ранние симптомы рака легких

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Ученые отмечают, что рак легких является одной из самых опасных видов онкологии, так как он становится причиной смерти, если его во время не диагностировать.

Добавим, если опухоль найти на поздних сроках, то пациент скончается в течение двух лет после обнаружения рака, информирует enovosty.com/news.

Ученые говорят, что есть основные признаки, которые указывают на это заболевание.

Во-первых, если у вас постоянно температура тела не выше 37,5 при этом нет признаков простудных заболеваний.

Во-вторых, появляются боли в грудной клетки. Может меняется тембр голоса, он похож на простуженный.

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В-третьих, вас должен насторожить кашель, который никак не связан с инфекционными или бактериальными заболеваниями.