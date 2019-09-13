Медики выяснили, можно ли пить кофе каждый день

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Не секрет, что многие не могут представить свою жизнь без кофе. Это самый популярный напиток, который отлично тонизирует.

Он помогает быстро проснутся, завести новых знакомых, отличный способом провести первое свидание, информирует enovosty.com/news.

Ученые говорят, что чашечка кофе отличная профилактика болезни Паркинсона, сахарного диабета и онкологии. Кроме этого, оно улучшает и интеллектуальные способности, повышая работоспособность и выносливость. В допустимых дозах, оно помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты говорят, что есть и противопоказание к его употреблению. Кофе повышает уровень холестерина в крови, может стать причиной бессонницы, а также вызвать гипертонию.