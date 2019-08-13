Ученые рассказали, почему люди начали чаще страдать от инфарктов

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Исследователи нашли связь между распространением заведений фастфуда и частотой инфарктов.

Специалисты Университета Ньюкасла установили неожиданную связь между ресторанами быстрого питания и ростом количества инфарктов на планете. Их исследование доказывает, что появление нового фастфуд-заведения повышает количество инфарктов в окрестностях на четыре случая (на 100 тыс. человек населения), информирует enovosty.com/news.

К таким выводам эксперты пришли после анализа особенностей жизни 3 тыс. людей, госпитализированных в медучреждения Нового Южного Уэльса с диагнозом инфаркт. Во время сбора информации принимали во внимание и почтовый адрес. Благодаря этому ученые могли отследить взаимосвязь между распространением заведений быстрого питания и частотой инфарктов в разных регионах. Во время анализа учитывались также такие данные, как: возраст, лишний вес, уровень давления, наличие сопутствующих заболеваний и т.д..

Представляя результаты исследования на ежегодной встречи кардиологов, один из авторов Тарунприт Салуджа напомнил, что фастфуд – источник огромного количества солей и насыщенных жиров. Низкая питательная ценность и доступность такой еды превращает ее, по мнению ученого, в провокатора инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний.