Переломный момент в борьбе с вирусом: ученые создали лекарство от Эболы

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Ученые нашли уникальное лекарство от вируса Эболы. С его помощью они намерены победить эпидемию в Конго.

Медики нашли эффективное лекарство от вируса Эболы. Об этом изобретении сказано в новом выпуске The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что в ходе экспериментов целых два метода продемонстрировали положительную динамику. Именно благодаря им ученые планируют излечить пациентов в Демократической Республике Конго.

Название этих двух видов терапии — REGN-EB3 и mAb-114. Исследования лекарство длились с ноября прошлого года. За это время REGN-EB3 и mAb-114 получили 700 инфицированных пациентов. Эффективность составила 90%.

Лечебный эффект основывается на использовании антител. По мнению разработчиков, создание лекарства от Эболы – переломный момент в длинной борьбе с вирусом.

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Джереми Фаррар, сотрудник Комитета ВОЗ, занимающегося терапией Эболы заявил, что очень рад новому открытию. «Теперь можно с уверенностью сказать, что 90% инфицированных будут спасены», — добавил он.

С помощью REGN-EB3 и mAb-114 ученые не только планируют победить эпидемию в Конго, но и предотвратить вспышки Эболы в разных уголках планеты.