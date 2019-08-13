Назвали лекарства, которые уже устарели
Ученые говорят, что некоторые лекарства оказывают негативный эффект на наше здоровье.
Эксперты определили пять препаратов, которые давно уже устарели, информирует enovosty.com/news.
Во-первых, следует отказаться от левомецетина. Ученые выяснили, что это лекарство может стать причиной лейкемии и негативно влияет на костный мозг.
Также очень популярный в станах СНГ корвалол, в других цивилизованных странах запрещен. Отмечается, что он по сути ничего не лечит и оказывает только седативный эффект. А также вызывает привыкание.
В-третьих, не покупайте валидол, который, со слов ученых, является обычным леденцом. От него можно добиться только эффекта плацебо.
Эксперты рекомендуют не давать маленьким детям бисептол. Он запрещен во многих странах мира.
И рейтинг опасных препаратов закрывает анальгин. Он может стать причиной летального исхода.