Назвали лекарства, которые уже устарели

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Ученые говорят, что некоторые лекарства оказывают негативный эффект на наше здоровье.

Эксперты определили пять препаратов, которые давно уже устарели, информирует enovosty.com/news.

Во-первых, следует отказаться от левомецетина. Ученые выяснили, что это лекарство может стать причиной лейкемии и негативно влияет на костный мозг.

Также очень популярный в станах СНГ корвалол, в других цивилизованных странах запрещен. Отмечается, что он по сути ничего не лечит и оказывает только седативный эффект. А также вызывает привыкание.

В-третьих, не покупайте валидол, который, со слов ученых, является обычным леденцом. От него можно добиться только эффекта плацебо.

Эксперты рекомендуют не давать маленьким детям бисептол. Он запрещен во многих странах мира.

И рейтинг опасных препаратов закрывает анальгин. Он может стать причиной летального исхода.