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Нашли лекарство от прежде неизлечимой болезни

Главная » Последние новости » Здоровье » Нашли лекарство от прежде неизлечимой болезни
 
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Стало известно, что экспертам удалось найти лекарство от геморрагической лихорадки Эболы. Эта болезнь считается самым опасным заболеванием на планете.

Напомним, что недавно этот вирус вызвал целую эпидемию, что заставило Всемирную организацию здравоохранения объявить чрезвычайную ситуацию международного масштаба, информирует enovosty.com/news.

Эксперты уже долгое время работают над созданием препарата от этого недуга. Они провели тестирования нескольких инновационных медикаментов, которые как раз и оказались эффективными против этого вируса.

Разработкой медикаментов занимались специалисты из Конго, там и находится их лаборатория.

Они подчеркнули, что их вакцина повышает шанс на выживание почти на 90 процентов. И она не дает возможности распространятся вирусу в организме.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 2

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