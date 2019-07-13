Ягоды жизни: Названы самые полезные и самые опасные ягоды сезона

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Лето — пора витаминизации, от которой зависит, каким будет у человека последующий год

В Украине рынки завалены полезными овощами и фруктами. Кроме того, украинцы не забывают о полезных ягодах, которые могут спасать от многих страшны заболеваний. Тем не менее, есть и некоторые опасности для здоровья, связанные с потреблением ягод, информирует enovosty.com/news.

Самая полезная ягода среди всех известных — это лесная земляника. В ней сожержится огромное количество природного сахара, микроэлементов и различных витаминов. Она помогает при бессонице и отлично справляется с болезнями сердца и сосудов. Также, она помогает рабоче кишечника, освобождает от токсинов, а также — её можно использовать как отличное средство для кожи. Тем не менее, она имеет и опасность, так как может вызывать у некоторых людей аллергическую реакцию.

Второе — черника, о пользе которой известно очень многое. В частности, она очень полезна для людей, которые работают за компьютером. Она полезна для зрения, памяти и иммунитета. Тем не менее, осторожными с этой ягодой нужно быть людям, которые имеют заболевания поджелудочной железы. Кроме того, стоимость черники всегда немного пугала украинцев, потому они отдают предпочтение другим, более доступным ягодам.

Также, в рационе украинцев в этот ценный период должна быть шелковица, вишня и клубника.

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Что важно знать об употреблении ягод? Их луче есть отдельным приемом пищи и не на ночь. Лучше наслаждать только свежими ягодами, а также — обязательно после их употребления чистить зубы или хотя бы ополаскивать рот.