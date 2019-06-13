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Ученые научились превращать вторую группу крови в универсальную, подходящую для всех

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые научились превращать вторую группу крови в универсальную, подходящую для всех
 
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Медики смогли превратить вторую группу крови в универсального донора. Для этого ее обрабатывают определенными кишечными бактериями.

Изобрели универсальную кровь специалисты из Университета Британской Колумбии, расположенного в Канаде. Медики смогли превратить вторую группу крови в такую, которую можно переливать всем пациентам. Данное открытие, по словам экспертов, способно сделать большой скачок в донорстве, информирует enovosty.com/news.

Открытие универсальной крови удалось совершить благодаря обнаружению специфичных кишечных бактерий, продуцирующих особые ферменты. Именно эти ферменты и изменяют состав крови.

Несмотря на то, что поменять группу можно лишь в случае второй группы крови, ученые уверены – это уже большое достижение. Ведь людей с таким типом крови намного больше, чем живущих с третьей или четвертой группами.

Есть и ученые-скептики, которые утверждают, что до открытия канадцев необходимо подходить осторожно. Нужно еще раз все тщательно проверить и качественно разобрать сам механизм перевоплощения одной крови в другую.

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Справка. Ежедневно в медучреждениях Америки используется около 16 тыс. литров крови доноров.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 420

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