Назвали признаки слишком высокого и опасного кровяного давления

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали признаки слишком высокого и опасного кровяного давления Назвали признаки слишком высокого и опасного кровяного давления

Закрыть Отправить

Высокое давление или другими словами гипертония является серьезным и распространенным заболеванием.

Эксперты отмечают, что очень часто скачки давления случаются неожиданно. В свою очередь это может стать причиной возникновения всевозможных осложнений, информирует enovosty.com/news.

Если вы сможете распознать симптомы во время криза, то вы имеет шанс спасти себе жизнь.

Специалисты говорят, что первым тревожным звоночком должны стать такие симптомы — боль и тревожность. Если вы заметили их, постарайтесь сразу измерить давление тонометром.

Ученые говорят, что нормальное давление должно быть в пределах 120/80. Но если показатели отклоняются от этих цифр, то могут появится такие симптомы, как одышка, носовое кровотечение, покраснения кожных покровов особенно на лице.

Читайте: Японцы рассказали о способе понижения артериального давления