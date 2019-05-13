ТОП-4 самых больших заблуждения о правильном питании

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Врачи в пух и прах разнесли мифы о правильном питании.

Ученые выяснили, что от жиров люди не набирают вес. Он им необходим также, как и белки и углеводы. Медики советуют употреблять правильные жиры, которые не имеют способность откладываться в организме, информирует enovosty.com/news.

Среди спортсменов существует утверждение, что если не есть мясо, то нельзя нарастить мышечную массу. Однако у диетологов свое мнение по этому поводу. Они уверенны, что желаемого эффекта нельзя добиться без белка, который содержится в других продуктах растительного происхождения.

Также медики говорят, что не есть после шести вечера нужно только в том случаи, если спать ложиться в 21:00. Они рекомендуют осуществлять последний прием пищи за три часа до сна.

Подчеркнем, что пищевые добавки для снижения веса будут малоэффективны, если не вести активный способ жизни.

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