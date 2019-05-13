Названы основные симптомы развития опухоли мозга

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Американские ученые проанализировали данные более тысячи пациентов с опухолью мозга и выделили основные симптомы, на которые жаловались больные в начале болезни.

Самым первым и главным симптомом, который должен насторожить человека, является частая и продолжительная головная боль. Обычно такие боли возникают из «ниоткуда» и имеют давящий характер, могут сопровождаться тошнотой, информирует enovosty.com/news.

Также, одними из признаков опасной болезни являются любые изменения речи, слуха или зрения. Кроме того, частая раздражительность и неспособность сосредоточиться на одном деле тоже могут указывать на рост опухоли в мозгу.

Нарушение памяти или онемения конечностей не связанные с возрастом, спонтанные сокращения групп мышц тоже являются тревожным сигналом.

Не факт, что вышеуказанные симптомы обязательно станут предвестником опасной болезни, однако заметив подобные изменения в организме, человеку обязательно нужно обратиться к врачу.

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