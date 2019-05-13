Назван продукт, который укрепляет здоровье сердца

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Международная группа ученых доказала, что в ежедневный рацион питания нужно добавлять чернику, так как она минимизирует риски развития сердечно-сосудистых недугов.

Польские, португальские и словацкие специалисты провели исследование, в котором принимало участие 200 добровольцев. Они должны были есть чернику каждый день в течение шести недель.

Порция составляла 150 граммов этого продукта в день, информирует enovosty.com/news.

Затем ученые провели анализы и увидели, что у участников эксперимента снизился уровень вредного холестерина, сахара, а также у женщин стал ниже показатель белка альбумина и глутамилтрансферазы.

Добавим, что последние вещества являются ферменты, которые вызывают застои желчи. А это в свою очередь может стать причиной различных заболеваний.

Ученые считают, что употребление черники — отличный способ, который поможет нормализовать работу сердца и улучшить функционирование сердечно-сосудистой системы.

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