Людей, больных на COVID-19, выписали из больницы и отпустили по домам

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В городе Кривой Рог врач одной из больниц города отправил на амбулаторное лечение 15 человек, у которых был подтверждён диагноз коронавирусная инфекция и которые находились в больнице на самоизоляции после подтвержденного контакта с женщиной инфицированной на COVID -19.

Как заявил начальник Управления охраны здоровья городского совета города Кривой Рог, Константин Мурашко, сейчас специальная комиссии расследует данный инцидент, поскольку аргументация врача, выписавшего людей из больницы с диагнозом коронавирусной инфекции, не совсем понятна и логична, информирует enovosty.com/news.

На период расследования врач отстранен от работы.

Из больницы Кривого Рога было выписано пятнадцать человек, шесть медиков и двадцать один пациент, которые находились в больнице с 29 апреля, но несмотря на подтвержденный диагноз COVID -19, пациентов и врачей выписали из стационара и направили на домашнее лечение.

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