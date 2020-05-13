Иммунный ответ на COVID-19 вырабатывается только у тех, у кого нет хронических заболеваний, — эксперт

Главная » Последние новости » Здоровье » Иммунный ответ на COVID-19 вырабатывается только у тех, у кого нет хронических заболеваний, - эксперт Иммунный ответ на COVID-19 вырабатывается только у тех, у кого нет хронических заболеваний, - эксперт

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Достаточный иммунный ответ при воздействии патогенного вируса может сгенерировать организм человека, у которого нет хронических заболеваний. Только в этом случае можно расчитывать на необходимую иммунную защиту против вируса, - убежден доктор медицинских наук Антон Ершов.

Врач убежден, что чем меньше хронических заболеваний у человека, тем больше у него шансов сгенерировать достойный иммунный ответ вследствие атаки вируса на клетки человеческого организма. И напротив, если организм пациента находится в неудовлетворительном состоянии, а также при наличии одного или нескольких хронических заболеваний, возрастает вероятность того, что его иммунная система сработает хуже в борьбе с вирусом, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, по мнению Ершова, если организм столкнется с малой концентрацией вирусных частиц, то антитела могут и вовсе не выработаться. Кроме того, с повторным инфицирование коронавирусной инфекцией могут столкнуться люди с иммунодефицитом.