Если не изобретут вакцину от COVID-19, карантин придется вводить каждую зиму, — эксперты

Главная » Последние новости » Здоровье » Если не изобретут вакцину от COVID-19, карантин придется вводить каждую зиму, - эксперты Если не изобретут вакцину от COVID-19, карантин придется вводить каждую зиму, - эксперты

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Специалисты по всему миру ведут активные разработки вакцины от коронавирусной инфекции, но пока о финальных результатах говорить рано, поскольку ни одна международная группа ученых не заявила о прорыве в этом вопросе. В случае если вакцины не будет, социальная дистанция, периодические карантинные меры, а также вспышки заболеваемости на COVID -19 станут постоянными спутниками человечества.

Об этом заявила группа американских журналистов в своей публикации, ссылаясь на данные, полученные от международных экспертов в области вирусологии, информирует enovosty.com/news.

На разработку, испытание и производство вакцины потребуется много времени, если соблюдать весь необходимый временной алгоритм, поэтому людям надо быть готовыми, что всевозможные ограничения станут частью их жизни, как и вирус, который без вакцинации не исчезнет.

Но, ученые высказывают осторожный оптимизм относительно возможности изобретения вакцины от этого нового недуга, поскольку в отличии от вирусов ВИЧ и малярии, коронавирус не так быстро мутирует.

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