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Миллионы людей, которые оказались заперты в Китае из-за коронавируса, открыли для себя радость кулинарии

Главная » Последние новости » Здоровье » Миллионы людей, которые оказались заперты в Китае из-за коронавируса, открыли для себя радость кулинарии
 
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Число скачиваний пяти лучших приложений для рецептов в феврале выросло более чем вдвое.

Одетый в фартук Чжан Сюэси отрегулировал огонь на своей плите, и с помощью лопатки перевернул на сковороде ингредиенты для блюда из креветок в кантонском стиле, покрытых панировочными сухарями., информирует enovosty.com/news.

«Если вы сожжете панировочные сухари, это испортит блюдо», — сказал он в камеру своего смартфона, посоветовав сотням зрителей в прямом эфире поддерживать небольшой огонь.

Застрявшие дома из-за жестких мер Китая по сдерживанию распространения коронавируса, миллионы людей обнаружили неожиданный интерес к кулинарии, пока рестораны остаются  закрытыми по всей стране.

Зрители, смотрящие регулярные онлайн-трансляции от шеф-поваров, таких как Чжан, чтобы узнать, как готовить китайские и западные блюда, увеличивают продажи оборудования для выпечки и даже миксеров в интернет-магазинах.

Читайте: Эпидемия коронавируса: В Китае заявили, что болезнь могли завезти американские военные

По данным исследовательской компании Sensor Tower, число скачиваний пяти лучших приложений для рецептов в феврале выросло более чем вдвое.

За месяц, прошедший с начала эпидемии вируса в конце декабря, контент, связанный с кулинарией и продуктами питания получил более 580 миллионов просмотров.

Чжан работает на разработчика кулинарных онлайн-видео DayDayCook, который сообщил Reuters, что с января количество новых зрителей увеличилось в 3 раза.

«Мы никогда не получали новых пользователей с такой скоростью с тех пор, как запустили сервис в 2012 году», — сказала основатель и исполнительный директор Норма Чу.

Миллионы людей, которые оказались заперты в Китае из-за коронавируса, открыли для себя радость кулинарии

По словам руководителей отрасли, многие новые домашние повара — это молодые люди, живущие в городах. Это говорит о смене привычек в группе, которая привыкла регулярно питаться вне дома, или пользоваться быстрой и удобной доставкой еды.

Ву Шуан, 30-летняя женщина, работающая в ИТ-компании в Пекине, сказала, что в феврале она проводила большую часть своего времени на кухне, изучая, как делать хлеб и китайскую рисовую лапшу, обычно через онлайн-платформы.

По ее словам, помимо просмотра кулинарных шоу, она читает комментарии пользователей, чтобы учиться на их ошибках, и единственным недостатком в ее экспериментах было отмывание посуды после всего этого.

Чжан добавил, что интерактивные взаимодействия также дают участникам эмоциональный выход за пределы просто аспектов кулинарии.

«В прошлом пользователи интересовались только навыками приготовления пищи, но теперь мы говорим о самых разных вещах».

Источник: Reuters


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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