Невольные узники Diamond Princess: что происходит на круизном лайнере со вспышкой коронавируса

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Здоровье

13.02.2020 г.
14:17Невольные узники Diamond Princess: что происходит на круизном лайнере со вспышкой коронавируса
08:41Количество зараженных резко выросло. Что важно знать о короновирусе 13 февраля
07:36Власти Китая изменили методику диагностики коронавируса - число увеличилось на 15 тысяч человек
12.02.2020 г.
13:28Около 300 сотрудников были эвакуированы из крупнейшего банка Сингапура из-за коронавируса
08:32Новые смерти и новое название. Что важно знать о коронавирусе 12 февраля
11.02.2020 г.
18:20Коморские острова внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом: передали послу Китая 100 (сто) евро (ФОТО)
13:43Коронавирус заподозрили у пяти украинцев. Министр здравоохранения поделилась важной информацией
Все здоровье

Аналитика

12.02.2020

Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана

Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана
В Украине появилось Долговое агентство, в Слуге народа назвали условие подачи воды в Крым, а Эрдоган пригрозил сбивать самолеты, - такими были главные ...
11.02.2020

Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе

Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе
Владимир Зеленский уволил Богдана, в РФ официально озвучили имя "смотрящего" на Донбассе, а Европейский союз снимет санкции с Азарова и Ставицкого, - ...
10.02.2020

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф Паразитов
Суд принял решение по Марусе Зверобой, двое украинцев заразились новым коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, а Европу потрепал ...

Последние новости

13.02.2020 г.
14:40 Коронавирус стал причиной отмены крупнейшей технологической выставки в Барселоне
14:36 Украинцы, которые не потребляют газ, обязаны оплачивать его транспортировку, - Валерий Тарасюк (ВИДЕО)
14:30 В Великобритании обнаружили одну из самых древних валентинок (ФОТО)
14:26 В Сети показали яркие испытания мощного конкурента Tesla (ВИДЕО)
14:17 Невольные узники Diamond Princess: что происходит на круизном лайнере со вспышкой коронавируса
13:40 Рейтинг самых счастливых стран: какие показатели у Украины
13:30 В НБУ похвастались историческим рекордом по прибыли
13:20 «Поливать девушек воском - издевательство»: Тищенко о похождениях Нефедова на эротические шоу (ВИДЕО)
13:00 Снова всех покорила: Кейт Миддлтон посетила ферму с альпаками и ламами (ФОТО)
12:54 "Победа этой недели": Дубилет рассказал о том, как упростили жизнь украинцам
12:44 В ПЦУ развенчали Святого Валентина и дали важный совет украинцам
12:31 Тимошенко хочет расследовать коррупцию и лоббизм при принятии закона о рынке земли (ВИДЕО)
12:16 Украина бросила вызов РФ в ООН
11:32 "Злой одессит" рассказал о «палубных» страстях Индии и России
11:29 Зеленский вывел Богдана из состава СНБО
11:27 В Украине приняли важное решение по поставкам воды в Крым
11:17 Почему Россия пытает людей: В РФ протестуют матери осужденных под пытками
10:57 Настоящий ад: Военные показали видео, снятое во время боев за Дебальцево
09:50 Украинцы стремительно стареют: Озвучены тревожные цифры
08:55 Стала известна судьба платежек за газ
08:50 В Индии мужчина совершил самоубийство, опасаясь что у него коронавирус
08:47 "Кишка тонка": В РФ пояснили, почему Путин не пойдет войной на Украину
08:41 Количество зараженных резко выросло. Что важно знать о короновирусе 13 февраля
08:35 Фото дня: лучшее фото дикой природы - победитель конкурса Лондонского музея естествознания
08:25 Путин хочет захватить Беларусь: на Западе рассказали, как могут защитить Минск
08:15 Война в Сирии: Появилось видео конфликта американских военных и сирийцев - бронемашины закидали камнями
08:02 Кто может рассчитывать на повышение пенсии в марте
08:00 На охрану Зеленского в Омане из госбюджета потратили более 74 тыс. грн – Управление госохраны
07:36 Власти Китая изменили методику диагностики коронавируса - число увеличилось на 15 тысяч человек
07:15 На старейшей в мире выставке собак победил черный пудель (ФОТО)
07:03 В пенсионном фонде объяснили, почему пенсионные выплаты при одинаковой зарплате могут отличаться
07:00 Станет еще опаснее: компания Raytheon добавит огневую мощь в истребитель F-35
06:54 В Минобороны РФ обвинили Турцию в обострении в сирийском Идлибе
06:48 В Киеве задержали подозреваемого в серии дерзких ограблений в почтовых отделениях
00:01 Cобака-робот работает на нефтяной вышке в Норвегии (ВИДЕО)
12.02.2020 г.
23:41 Кот в защитной маске стал звездой Сети и героем мемов (ФОТО)
23:00 Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на экономику Украины
22:57 Как продать землю, здоровье и жизни будущих поколений - уроки Аргентины для Украины
22:47 Facebook удалил десятки аккаунтов за вмешательство в дела Украины
22:40 СБУ расследует принуждение к «паспортизации» жителей временно оккупированной Луганщины
22:33 В США прошли испытания вертолета CH-53K: появилось яркое видео
22:27 У Google заявили, що антимонопольні органи ЄС стримують інновації
22:20 "Черная метка" Александра Лукашенко, - Злой Одессит
21:46 Нацполиция блокировала деятельность наркогруппировки, поставлявшей наркотики в ОРДЛО
21:25 Стали известны подробности взрыва на почте в Нидерландах
20:55 В Белом доме заявляют, что Huawei может шпионить по заданию правительства КНР
20:17 В Нацгвардии прошли учения по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma (ФОТО)
20:11 Макрон пересаживается на гибридный автомобиль в рамках борьбы с изменением климата
20:04 Напряжение в Сирии возрастает: Эрдоган заявил о готовности нанести удары по сирийской армии
19:54 Гончарук пообещал завершить строительство корпуса "Охматдета" в этом году (ВИДЕО)
19:49 Американский дипломат озвучил новую цель Путина
19:22 В Сирии был атакован американский патруль (ВИДЕО)
18:47 Франция и Германия активно содействуют диалогу и достижению компромисса на Донбассе, - Даниил Богатырев
18:23 "Ругался матом на портрет Путина": в РФ офицера-подводника уволили за пьянство на российской базе в Сирии
17:42 Ермак заверил, что ни один закон, который посягает на свободу слова в Украине, не будет принят (ВИДЕО)
17:21 В Google заявили, что антимонопольные органы ЕС сдерживают инновации
16:46 Кабмин открывает реестры органической продукции
16:17 "Германия в опасности": Трамп может начать торговую войну с ЕС
15:47 Украинцы заплатят за тепло меньше, чем прошлой зимой
15:15 Филиппины разрывают военное соглашение с США, - Reuters
Все новости »

Невольные узники Diamond Princess: что происходит на круизном лайнере со вспышкой коронавируса

Главная » Последние новости » Здоровье » Невольные узники Diamond Princess: что происходит на круизном лайнере со вспышкой коронавируса
 
Печать Отправить на почту

 

 

На корабле, который по-прежнему перевозит около 3500 пассажиров и членов экипажа в настоящее время насчитывается 218 человек, инфицированных вирусом из 713 протестированных.

Фото: People’s Daily, информирует enovosty.com/news.

Это крупнейшая вспышка инфекции Covid-19 за пределами Китая.

Об этом сообщает The Guardian.

На круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии были подтверждены 44 новых случая заражения Covid-19 на борту. Среди новых инфицированных — 29 японцев и 15 граждан других стран, пока не уточняется каких именно.

Читайте: В Індії чоловік наклав на себе руки, запідозривши що у нього коронавірус

Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като сказал, что у пятерых пациентов, ранее отправленных в больницы, были тяжелые симптомы и они находились на искусственных респираторах под интенсивной терапией.

Като также сказал, что правительство Японии приняло решение разрешить пассажирам старше 80 лет сойти с корабля после того, как тест на вирус показал отрицательный результат. Он сказал, что в сейчас проводится тестирование еще около 200 пассажиров. Тем, у кого есть хронические проблемы со здоровьем, а также для живущих в каютах без окон, будет отдан приоритет. Пассажирам, которым разрешат сойти с лайнера, будет предложено остаться в больнице до конца периода карантина.

«Мы делаем все возможное для здоровья членов экипажа и пассажиров, которые остаются на корабле», — сказала Като на пресс-конференции. Однако, некоторые эксперты поставили под сомнение стратегию Японии по изоляции пассажиров и членов экипажа в потенциально зараженной вирусом среде на корабле.

Читайте: Фото дня: Медики похожие на астронавтов помогают новым пациентам с коронавирусом в больнице интенсивной терапии (Ухань, Китай)

По словам Шигеру Оми, эксперта по профилактике инфекционных заболеваний и бывшего регионального директора Всемирной организации здравоохранения, на корабле инфекции становятся очень опасными, поскольку они сконцентрированы в закрытом пространстве.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находилось 3,7 тысячи человек, 3 февраля поместили на карантин в порту Йокогамы, Япония, из-за коронавируса. На борту лайнера Diamond Princess находятся 25 украинцев. Общее количество зараженных коронавирусом на лайнере на данный момент составляет 218 человек.

Среди них двое украинцев, у которых лабораторно подтверждено инфицирование новым типом коронавируса. Это члены экипажа — 25-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые работали на кухне и в обслуживании лайнера.

Власти Японии сегодня сообщили о том, что в стране зафиксирован первый случае смерти человека, который был заражен новым китайским коронавирусом COVID-19, передает агентство DPA. Отметим, что всего в Японии было зафиксировано 28 случаев заражения китайским коронавирусом из Ухани, не считая пассажиров и членов экипажа Diamond Princess.

Сегодня министры здравоохранения Европейского союза проводят экстренное совещание, посвященное предотвращению распространение вируса Covid-19 по всей Европе.

Министры из 27 государств-членов собрались в Брюсселе, а Майк Райан, исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения, также присоединится к дискуссии по видеосвязи.

В настоящее время от Covid-19 умерло больше людей, чем во время вспышки SARS, но в Европе до сих пор не было зарегистрировано ни одной смерти. Янез Ленарчич, комиссар по кризисному управлению, заявил перед собранием, что риск дальнейшего распространения Covid-19 в Европе остается «низким, но может возрасти».

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок поблагодарил 83 британцев, покинувших сегодня 14-дневный карантин, за их «храбрость и терпение».

Напомним, по словам ученых, если коронавирус Covid-19 при низкой температуре и высокой влажности воздуха он может жить на вещах и поверхностях больше недели.Это семейство вирусов живет от четырех до пяти дней в таких материалах, как алюминий, дерево, бумага, пластик и стекло. При комнатной температуре вирусы могут храниться на зараженных поверхностях до девяти дней.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 107

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана
Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе
Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"
Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, "Дія" в действии и страсти в Раде
Брексит таки подкрался (не)заметно: чего ожидать Украине
Итоги дня: Важная победа над РФ, зарплаты министров по-новому и бой акустическому насилию
Рада принялась сокращать своих: 300 или 95?
Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак
Все статьи


Читайте также

Коронавирус стал причиной отмены крупнейшей технологической выставки в Барселоне
 В Індії чоловік наклав на себе руки, запідозривши що у нього коронавірус
В Индии мужчина совершил самоубийство, опасаясь что у него коронавирус
 Количество зараженных резко выросло. Что важно знать о короновирусе 13 февраля
Власти Китая изменили методику диагностики коронавируса - число увеличилось на 15 тысяч человек
 Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на экономику Украины
Китайские автопроизводители наладили выпуск дефицитных медицинских масок

Армия

Автомат Калашникова
Вертолет Bell UH-1 «Iroquois» (США)
Самоходная артиллерийская установка 120-мм Semser (Израиль)
Cамолет военно-транспортный Ан-70
Вся армия    >>

Здоровье

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Появились новые пугающие данные по коронавирусу (1585)

В России проходят стихийные митинги против карантинных центров для граждан Китая: люди перекрыли дорогу и не пропустили скорую (1150)

Новые смерти и новое название. Что важно знать о коронавирусе 12 февраля (1002)

Коронавирус заподозрили у пяти украинцев. Министр здравоохранения поделилась важной информацией (643)

Коморские острова внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом: передали послу Китая 100 (сто) евро (ФОТО) (542)

Количество зараженных резко выросло. Что важно знать о короновирусе 13 февраля (540)

Около 300 сотрудников были эвакуированы из крупнейшего банка Сингапура из-за коронавируса (399)

В Китае ввели жесткие меры для борьбы с коронавирусом и начали клинические испытания нового препарата (371)

Власти Китая изменили методику диагностики коронавируса - число увеличилось на 15 тысяч человек (263)

Невольные узники Diamond Princess: что происходит на круизном лайнере со вспышкой коронавируса (94)

Персоны

Мирон
МАРКЕВИЧ
Василий
ГАЦЬКО
Вадим
ЧЕРНЫШ
Виктор
ОРБАН
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Фото дня: лучшее фото дикой природы - победитель конкурса Лондонского музея естествознания (3885)

Американский дипломат озвучил новую цель Путина (2825)

"Кишка тонка": В РФ пояснили, почему Путин не пойдет войной на Украину (2601)

В ПЦУ развенчали Святого Валентина и дали важный совет украинцам (2527)

Как продать землю, здоровье и жизни будущих поколений - уроки Аргентины для Украины (2330)

Напряжение в Сирии возрастает: Эрдоган заявил о готовности нанести удары по сирийской армии (2172)

"Ругался матом на портрет Путина": в РФ офицера-подводника уволили за пьянство на российской базе в Сирии (2025)

Путин хочет захватить Беларусь: на Западе рассказали, как могут защитить Минск (1893)

Станет еще опаснее: компания Raytheon добавит огневую мощь в истребитель F-35 (1483)

На старейшей в мире выставке собак победил черный пудель (ФОТО) (1472)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Ржач полный. Реальный рейтинг!": В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО) (23709)

Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира (11819)

Пластический хирург составил ТОП-10 самых красивых мужчин мира (7724)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Азартные игры




Loading...

bigmir)net TOP 100

 