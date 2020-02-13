Невольные узники Diamond Princess: что происходит на круизном лайнере со вспышкой коронавируса

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На корабле, который по-прежнему перевозит около 3500 пассажиров и членов экипажа в настоящее время насчитывается 218 человек, инфицированных вирусом из 713 протестированных.

Фото: People’s Daily, информирует enovosty.com/news.

Это крупнейшая вспышка инфекции Covid-19 за пределами Китая.

Об этом сообщает The Guardian.

На круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии были подтверждены 44 новых случая заражения Covid-19 на борту. Среди новых инфицированных — 29 японцев и 15 граждан других стран, пока не уточняется каких именно.

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Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като сказал, что у пятерых пациентов, ранее отправленных в больницы, были тяжелые симптомы и они находились на искусственных респираторах под интенсивной терапией.

Като также сказал, что правительство Японии приняло решение разрешить пассажирам старше 80 лет сойти с корабля после того, как тест на вирус показал отрицательный результат. Он сказал, что в сейчас проводится тестирование еще около 200 пассажиров. Тем, у кого есть хронические проблемы со здоровьем, а также для живущих в каютах без окон, будет отдан приоритет. Пассажирам, которым разрешат сойти с лайнера, будет предложено остаться в больнице до конца периода карантина.

«Мы делаем все возможное для здоровья членов экипажа и пассажиров, которые остаются на корабле», — сказала Като на пресс-конференции. Однако, некоторые эксперты поставили под сомнение стратегию Японии по изоляции пассажиров и членов экипажа в потенциально зараженной вирусом среде на корабле.

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По словам Шигеру Оми, эксперта по профилактике инфекционных заболеваний и бывшего регионального директора Всемирной организации здравоохранения, на корабле инфекции становятся очень опасными, поскольку они сконцентрированы в закрытом пространстве.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находилось 3,7 тысячи человек, 3 февраля поместили на карантин в порту Йокогамы, Япония, из-за коронавируса. На борту лайнера Diamond Princess находятся 25 украинцев. Общее количество зараженных коронавирусом на лайнере на данный момент составляет 218 человек.

Среди них двое украинцев, у которых лабораторно подтверждено инфицирование новым типом коронавируса. Это члены экипажа — 25-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые работали на кухне и в обслуживании лайнера.

Власти Японии сегодня сообщили о том, что в стране зафиксирован первый случае смерти человека, который был заражен новым китайским коронавирусом COVID-19, передает агентство DPA. Отметим, что всего в Японии было зафиксировано 28 случаев заражения китайским коронавирусом из Ухани, не считая пассажиров и членов экипажа Diamond Princess.

Сегодня министры здравоохранения Европейского союза проводят экстренное совещание, посвященное предотвращению распространение вируса Covid-19 по всей Европе.

Министры из 27 государств-членов собрались в Брюсселе, а Майк Райан, исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения, также присоединится к дискуссии по видеосвязи.

В настоящее время от Covid-19 умерло больше людей, чем во время вспышки SARS, но в Европе до сих пор не было зарегистрировано ни одной смерти. Янез Ленарчич, комиссар по кризисному управлению, заявил перед собранием, что риск дальнейшего распространения Covid-19 в Европе остается «низким, но может возрасти».

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок поблагодарил 83 британцев, покинувших сегодня 14-дневный карантин, за их «храбрость и терпение».

Напомним, по словам ученых, если коронавирус Covid-19 при низкой температуре и высокой влажности воздуха он может жить на вещах и поверхностях больше недели.Это семейство вирусов живет от четырех до пяти дней в таких материалах, как алюминий, дерево, бумага, пластик и стекло. При комнатной температуре вирусы могут храниться на зараженных поверхностях до девяти дней.