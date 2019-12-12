Ульяна Супрун рассказала, как сделать зимний отдых безопасным для ребенка

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Ульяна Супрун рассказала, как уберечь ребенка от различных травм и болезней зимой.

Ульяна Супрун посвятила свой новый пост в соцсети Facebook безопасности детей в зимней период, информирует enovosty.com/news.

Экс-чиновница отметила, что для детей зима – пора приятных эмоций, санок и снежных «ангелов». Для родителей же данный сезон часто означает непредвиденные хлопоты, ведь их чадо нуждается в защите от травм и болезней.

Супрун дала несколько советов, как уберечь здоровья ребенка в холодную пору. Во-первых, она призывает позаботится о тепле и комфорте. Надевать рекомендуется несколько слоев одежды, каждый из которых в случае необходимости можно снять. Напомнила и Ульяна Супрун о правиле, что ребенку необходим на один слой одежды больше, нежели взрослому.

Во-вторых, следует регулярно проверять во время прогулки, не намокла ли обувь или одежда. Не рекомендуется также гулять с малышами при температуре ниже -10 градусов, а с детьми старшего возраста – при температуре ниже -25.

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В случае, если ребенок сильно замерз, необходимо его побыстрее доставить домой. По словам Ульяны Супрун, можно принять теплую, но не горячую, ванну.

Помимо этого, экс-чиновница призывает не оставлять детей одних, не устраивать игры возле замерзших водоемов. Родителям же Ульяна Супрун порекомендовала провести с детьми разговор, почему нельзя облизывать холодный металл.