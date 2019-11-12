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ПЦУ призывает украинцев не отказываться от вакцинации

Главная » Последние новости » Здоровье » ПЦУ призывает украинцев не отказываться от вакцинации
 
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Православная церковь Украины считает, что не стоит игнорировать наработки многих поколений медиков. Священники придерживаются мнения о том, что прививки помогают избегать массовых гибелей.

ПЦУ обнародовала на своей странице в Facebook новый пост. В нем речь идет о роли вакцинации, информирует enovosty.com/news.

Церковь утверждает, что человек, рождаясь в этом мире, несет определенную ответственность, возложенную Богом. Мир может быть уязвимым для людей. В качестве примера ПЦУ называет инфекционные эпидемии – микроскопический возбудитель способен спровоцировать большую катастрофу.

В ПЦУ уверены, что сейчас благодаря медицине можно эффективно защищаться т опасных болезней благодаря своевременной вакцинации. Священнослужители призывают не отказываться от наработок многих поколений медиков, которые продолжительное время изучали опасных возбудителей и создавали для нас прививки.

В заявлении сказано, что на данный момент мы можем эффективно уберечься от кори, дифтерии, столбняка, гепатитов и многих других страшных заболеваний.

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По мнению ПЦУ, мы вправе просить у Всевышнего спасения от тяжелых болезней, однако необходимо помнить, что и на нас лежит ответственность за избежание эпидемий.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 362

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