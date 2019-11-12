Определены пять органов, без которых человек может жить

Главная » Последние новости » Здоровье » Определены пять органов, без которых человек может жить Определены пять органов, без которых человек может жить

Закрыть Отправить

В человеческом теле существуют органы, ампутация которых не приведет к катастрофическим последствиям.

Несмотря на то, что все органы в теле человека работают сообща, удаление некоторых все равно позволит жить практически полноценно. Медики считают, что в теле есть пять таких органов, информирует enovosty.com/news.

Практически без последствий для организма можно удалить желчный пузырь. Его роль заключается в дополнительном хранение желчи, вырабатываемой печенью. Желчь же нужна нам для пищеварительного процесса, она помогает расщеплять жирную еду. Удаление этой части организма – довольно распространенная процедура, к которой чаще всего прибегают из-за образования камней.

Удаление аппендикса – еще одна частая операция. Этот отросток прямой кишки, в котором скапливаются полезные бактерии, способен воспаляться. Полезную же микрофлору можно восстанавливать с помощью правильного питания.

Также врачи считают, что человек может жить без левого легкого. Одного, правого, будет достаточно, чтобы нормально дышать.

Читайте: Врачи нашли у человека новый орган

Полноценно жить можно и без одной почки. В случае удаления вторая берет на себя все главные функции.

Пятым органов, без которого можно обойтись, является селезенка. Ее очень часто удаляют из-за тяжелых травм. В нашем теле она является «резервуаром» крови. После ампутации печень и лимфоузлы способны компенсировать ее задачи.