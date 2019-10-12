Европейские медики впервые пересадили человеку сразу четыре органа

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В Европе врачи провели уникальную пересадку органов. Пациент обзавелся новыми легкими, поджелудочной железой и печенью.

В Италии врачи провели сложную операцию. За один раз больному пересадили сразу четыре жизненно важных органа. Мужчина обзавелся поджелудочной, двумя легкими и печенью. Подобного на территории Европы до сих пор не было, информирует enovosty.com/news.

Счастливчиком стал 47-летний житель Бари. Он на протяжении многих лет стоял в очереди на пересадку легких. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья мужчина вне очереди попал в Туринскую клинику

Первоначально хирурги пересадили больному два легких. Однако спустя небольшой промежуток времени была обнаружена печеночная недостаточность. Медики пришли к в выводу, что пациент нуждается также в срочной пересадке печени и поджелудочной.

Донором всех органов для пациента стал юноша, скоропостижно скончавшийся из-за черепно-мозговой травмы.

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Итальянские медики сообщают, что все четыре органа прижились у пациента и вполне нормально работают. Сейчас мужчина проходит послеоперационную реабилитацию.