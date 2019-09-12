Ульяна Супрун назвала факторы, ухудшающие мужское здоровье

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Ульяна Супрун на этот раз рассказала своим читателям, почему у мужчин возникает эректильная дисфункция.

Ульяна Супрун посвятила свой новый пост в Facebook мужским проблемам, а именно эректильной дисфункции. Эксперт проанализировала ее главные причины, информирует enovosty.com/news.

По словам экс и.о. главы Минздрава, такая дисфункция может возникать не только из-за поломок физического здоровья, но и из-за ухудшения психического. Супрун добавила, что полная эректильная дисфункция – очень редкое явление, возникающие только у тех, у кого удалена простата.

Расширение сосудов в половой системе мужчины может не произойти вследствие гормонального дисбаланса, сбоя в работе мозга и нарушении сердечно-сосудистой системы.

Ульяна Супрун обнародовала перечень факторов, снижающих эрекцию:

— депрессивное состояние (либидо напрямую зависит от состояния психики),

— сердечно-сосудистые заболевания (для расширения сосудов необходим оксид азота, регулирующий давление; эректильную дисфункцию можно даже считать предвестником сердечных заболеваний),

— увеличение объема простаты (может возникать из-за простатита, рака или в силу возрастных изменений),

— ожирение (лишний вес провоцирует сужение просвета в сосудах, в том числе и в области простаты),

— курение (мешает выделению оксиду азота),

— алкоголизм, нехватка физической активности.

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