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Ульяна Супрун назвала факторы, ухудшающие мужское здоровье

Главная » Последние новости » Здоровье » Ульяна Супрун назвала факторы, ухудшающие мужское здоровье
 
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Ульяна Супрун на этот раз рассказала своим читателям, почему у мужчин возникает эректильная дисфункция.

Ульяна Супрун посвятила свой новый пост в Facebook мужским проблемам, а именно эректильной дисфункции. Эксперт проанализировала ее главные причины, информирует enovosty.com/news.

По словам экс и.о. главы Минздрава, такая дисфункция может возникать не только из-за поломок физического здоровья, но и из-за ухудшения психического. Супрун добавила, что полная эректильная дисфункция – очень редкое явление, возникающие только у тех, у кого удалена простата.

Расширение сосудов в половой системе мужчины может не произойти вследствие гормонального дисбаланса, сбоя в работе мозга и нарушении сердечно-сосудистой системы.

Ульяна Супрун обнародовала перечень факторов, снижающих эрекцию:
&#8212; депрессивное состояние (либидо напрямую зависит от состояния психики),
— сердечно-сосудистые заболевания (для расширения сосудов необходим оксид азота, регулирующий давление; эректильную дисфункцию можно даже считать предвестником сердечных заболеваний),
— увеличение объема простаты (может возникать из-за простатита, рака или в силу возрастных изменений),
— ожирение (лишний вес провоцирует сужение просвета в сосудах, в том числе и в области простаты),
— курение (мешает выделению оксиду азота),
— алкоголизм, нехватка физической активности.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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